Жозе Моуринью: «Клопп сказал, что «Ливерпуль» – не олигарх. «Тоттенхэм» тоже не может потратить состояние на игроков»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью заявил, что клубу нужно купить нападающего.
«Я верю, что у нас появится новый нападающий. Я искренне верю в это.
Это нужно для баланса состава. Сейчас команда становится сбалансированной, поскольку у нас есть разные варианты для разных позиций.
Юрген Клопп сказал, что «Ливерпуль» – это не олигарх. Мы такие же. Мы не из тех клубов, которые могут прийти на рынок и потратить целое состояние на игроков.
Мы очень усердно работаем, чтобы сбалансировать состав, а это значит, что в команду нужен еще один нападающий», – сказал Моуринью.