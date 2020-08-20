Жозе Моуринью: «Клопп сказал, что «Ливерпуль» – не олигарх. «Тоттенхэм» тоже не может потратить состояние на игроков»

Главный тренер заявил, что клубу нужно купить нападающего.

«Я верю, что у нас появится новый нападающий. Я искренне верю в это.

Это нужно для баланса состава. Сейчас команда становится сбалансированной, поскольку у нас есть разные варианты для разных позиций.

сказал, что – это не олигарх. Мы такие же. Мы не из тех клубов, которые могут прийти на рынок и потратить целое состояние на игроков.

Мы очень усердно работаем, чтобы сбалансировать состав, а это значит, что в команду нужен еще один нападающий», – сказал Моуринью.