Казарцев не назначил пенальти в ворота «Ротора» в матче с «Уфой». Tennisi.bet отменяет решение судьи!

В прошедшем 18-й туре РПЛ разразился скандал: на 69-й минуте матча «Ротор» – «Уфа» судья Василий Казарцев не назначил пенальти в ворота «Ротора» после попадания мяча в руку игрока хозяев. Арбитр, проконсультировавшись с ассистентами VAR, продолжил игру. «Ротор» одержал победу (1:0), оставив «Уфу» в зоне вылета.

РФС уже признал, что решение Казарцева – ошибочное. Tennisi.bet решил бороться с судейской несправедливостью!

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