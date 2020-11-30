Жеребьевка 1/8 финала ЛЧ начнется в 14:00. «Барселона» – несеяная

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне пройдет жеребьевка 1/8 финала чемпионов.

В ней участвуют восемь победителей групп (сеяные) и восемь обладателей вторых мест (несеяные).

Сеяные

(Германия), «Реал» (Испания), «Манчестер Сити» (Англия), (Англия), (Англия), «Боруссия» Дортмунд (Германия), (Италия), «ПСЖ» (Франция).

Несеяные

«Атлетико» (Испания), «Боруссия» Менхенгладбах (Германия), «Порту» (Португалия), «Аталанта» (Италия), «Севилья» (Испания), «Лацио» (Италия), «Барселона» (Испания), «РБ Лейпциг» (Германия).

Сеяные команды проводят ответные матчи дома.

В 1/8 финала не могут встретиться команды из одной группы или представители одной ассоциации.

Начало жеребьевки – в 14:00 по московскому времени.

Первые матчи 1/8 финала запланированы на 16, 17, 23 и 24 февраля, ответные – на 9, 10, 16 и 17 марта.

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