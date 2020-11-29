Погба хотел перейти в «Барсу» в 2016 году. У клуба не было денег, и француз ушел в «МЮ»

Стали известны некоторые подробности перехода полузащитника из «Ювентуса» в в 2016 году.

По сведениям The Athletic, француз хотел перейти в «Барселону», но у каталонского трансфера не было финансовых возможностей для осуществления сделки. Также Погба высоко оценивал «Реал».

«Юнайтед» сумел убедить полузащитника вернуться, сказав, что в он будет пятым среди лучших футболистов лиги. «Возвращайся домой и станешь лучшим», – сказали представители английского клуба.

Также «МЮ» подкрепил это диаграммами, демонстрировавшими, сколько взаимодействий в соцсетях было связано с его именем, когда речь шла о «Юнайтед» и сравнили показатели с упоминанием .

Напомним, на этой неделе вокруг француза разразился скандал. Его агент Мино Райола заявил, что футболист не будет продлевать контракт с «Юнайтед» и хочет сменить клуб.

Поль Погба: «Я всегда сражался и буду сражаться за «МЮ», я вовлечен на 1000%. Бла-бла – это неважно»