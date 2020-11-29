Бруну Фернандеш: «Когда выиграю АПЛ, буду очень счастлив. У «МЮ» есть шанс на это»

Полузащитник высказался после получения награды лучшему игроку АПЛ в ноябре.

«Сложно взять даже один такой приз, так что я действительно горжусь тем, что получаю награду уже в третий раз.

Я буду очень счастлив, когда выиграю Премьер-лигу. Когда я переезжал в Англию, в такой большой клуб, то ставил себе целью победу в АПЛ. И я думаю, что у нас есть шанс на это», – сказал португалец.

«Манчестер Юнайтед» занимает текущее 6-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков в 10 матчах турнира. Завтра команда Оле-Гуннара Сульшера встретится с «Манчестер Сити».

Бруну признан лучшим игроком ноября в АПЛ. Это его 3-я награда за год