Бруну признан лучшим игроком ноября в АПЛ. Это его 3-я награда за год

Английская Премьер-лига признала полузащитника лучшим игроком в чемпионате в рамках ноября.

Португалец набрал 5 (4+1) очков в 4 матчах.

На награду также претендовали защитники Бен Чилуэлл («Челси», 1 гол в 3 матчах) и Анджело Огбонна («Вест Хэм», 1 гол в 3 матчах), полузащитники Пьер-Эмиль Хейбьерг («Тоттенхэм»), Джеймс Уорд-Проуз («Саутгемптон», 3 гола, 2 ассиста в 4 матчах) и Джек Грилиш («Астон Вилла», 2 гола и 2 ассиста в 4 матчах).

Фернандеш стал обладателем награды лучшему игроку месяца уже в 3-й раз. Он стал первым футболистом после Харри Кейна с 2017 года, получившим приз трижды за календарный год.