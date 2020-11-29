БК «Лига Ставок» запускает спецпроект совместно с РПЛ – конкурс на лучший гол десятилетия!

Выберите лучший гол чемпионата России за последние 10 лет!

РПЛ и БК «Лига Ставок» (генеральный партнер чемпионата) в честь десятилетнего юбилея сотрудничества отобрали более 100 красивых голов, начиная с сезона 2010 и заканчивая завершившимся чемпионатом 2019/2020. Определить лучшие голы десятилетия предстоит болельщикам.

Чтобы их легче было сравнивать между собой, все забитые мячи разделены на 10 категорий: дальние удары, штрафные, голы через себя, индивидуальные действия, удары слету и т.д.

Каждую неделю в сообществе БК «Лиги Ставок» в ВКонтакте будет публиковаться подборка голов. Победители каждой недели окажутся в весеннем Суперфинале. Уже там к болельщикам подключатся как заслуженные эксперты, так и сами участники событий.

Первое голосование продлится до 12:00 14 декабря. В этой подборке представлены лучшие голы РПЛ, забитые через себя. В числе претендентов: Кевин Кураньи, Фёдор Смолов, Торнике Окриашвили, Алан Дзагоев и Эрик Бикфалви.

ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ЛУЧШИЙ ГОЛ ДЕСЯТИЛЕТИЯ!