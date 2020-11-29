Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился мнением о выступлении клуба в Лиге чемпионов после поражения от «Баварии» (0:2).
«Перед началом Лиги чемпионов нам вообще не давали шансов. Первые четыре тура мы показывали себя хорошей командой. Дважды не проиграли «Атлетико», хорошо сыграли дома с «Баварией».
На последние две игры все поменялось. Информация менялась каждую минуту. Надо было справляться с этим – менять состав, схемы. Все в последний момент.
10 дней неудачные в плане состава и результата. Но сегодня мы довольны тем, что много молодежи было на поле. Команда показывала хороший характер.
Нет побед в турнире? Мы могли забирать и три очка – были такие игры. Но надо разграничивать: первые четыре игры и две последние. Не считаю, что это провал», – сказал Николич.
Николич о 0:2 с «Баварией»: «О «Локо» ничего плохого сказать не могу. Бились, даже были моменты»