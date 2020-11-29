Марко Николич: «Не считаю, что «Локомотив» провалил ЛЧ. Нам не давали шансов перед ее началом»

Теги Локомотив Бавария премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Марко Николич Спорт-Экспресс Футбол

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился мнением о выступлении клуба в Лиге чемпионов после поражения от «Баварии» (0:2).

«Перед началом Лиги чемпионов нам вообще не давали шансов. Первые четыре тура мы показывали себя хорошей командой. Дважды не проиграли «Атлетико», хорошо сыграли дома с «Баварией».

На последние две игры все поменялось. Информация менялась каждую минуту. Надо было справляться с этим – менять состав, схемы. Все в последний момент.

10 дней неудачные в плане состава и результата. Но сегодня мы довольны тем, что много молодежи было на поле. Команда показывала хороший характер.

Нет побед в турнире? Мы могли забирать и три очка – были такие игры. Но надо разграничивать: первые четыре игры и две последние. Не считаю, что это провал», – сказал Николич.

Николич о 0:2 с «Баварией»: «О «Локо» ничего плохого сказать не могу. Бились, даже были моменты»

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья