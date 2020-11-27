«Динамо» поднялось на 4-е место в РПЛ, победив «Арсенал» (1:0)

В 17-м туре РПЛ «Динамо» одолело тульский «Арсенал» (1:0).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Единственный гол забил полузащитник Даниил Фомин.
«Динамо» набрало 30 очков и поднялось на 4-е место в таблице, обойдя «Локомотив» и «Ростов». «Арсенал» остался на 13-й строчке с 14 баллами.
- Дата проведения
- 6 декабря, 16.30, «ВТБ Арена»
- Гол:
- 1:0 – 45 Фомин.
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Динамо –
Шунин, Паршивлюк (Рауш, 81), Ордец, Евгеньев, Варела, Терехов (Тюкавин, 46), Фомин (Нойштедтер, 86), Шиманьски, Моро, Грулев (Комличенко, 86), Лесовой (Н`Жи, 77).
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Арсенал Тула –
Шамов, Сокол, Рассказов, Довбня, Мохаммед (Ткачев, 72), Пантелеев (Горбатенко, 58), Кангва (Бурлак, 58), Костадинов, Ломовицкий, Чаушич, Панченко (Луценко, 88).