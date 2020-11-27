«Динамо» поднялось на 4-е место в РПЛ, победив «Арсенал» (1:0)

В 17-м туре РПЛ одолело тульский (1:0).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Единственный гол забил полузащитник Даниил Фомин.

«Динамо» набрало 30 очков и поднялось на 4-е место в таблице, обойдя «Локомотив» и «Ростов». «Арсенал» остался на 13-й строчке с 14 баллами.

Таблица РПЛ

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