«Рубин» Слуцкого проиграл 4 из 5 последних матчей

почти не выигрывает в последние недели.

В ноябре-декабре команда тренера Леонида Слуцкого провела пять матчей и добилась лишь одной победы. «Рубин» проиграл «СКА Хабаровск» в Бетсити Кубке России (0:1), вылетев из этого турнира по итогам группового раунда, а также потерпел поражения от «Химок» (0:2), «Ростова» (0:2) и «Локомотива» (1:3) в Премьер-лиге. Единственная победа была одержана в чемпионате над ЦСКА (1:0).

«Рубин» занимает 9-е место в таблице Премьер-лиги на эту минуту, имея в активе 24 очка после 17 матчей.

Гильерме против Медведева – дуэль привозов. Первый полетел не в тот угол, второй – уронил мяч и срубил Игнатьева в штрафной