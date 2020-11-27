Александр Кержаков о вылете из ЛЧ: «Таков уровень сегодняшнего «Зенита». С «Брюгге» он мог рассчитывать максимум на ничью»

Бывший нападающий «Зенита», а сейчас главный тренер поделился мнением о вылете петербургского клуба из Лиги чемпионов.

Петербургский клуб за тур до конца группового этапа обеспечил себе последнее место в группе F.

– «Зенит» второй раз не смог выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Стечение обстоятельств? Или сказывается отсутствие тренерского опыта Семака на таком уровне?

– То, что все это не стечение обстоятельств, – абсолютно точно. Просто таков уровень сегодняшнего «Зенита». С «Брюгге» он мог рассчитывать максимум на ничью, да и то при удачном раскладе. А «Боруссия» и «Лацио» объективно сильнее во всех отношениях.

Что касается Семака, то мне сложно и не очень удобно говорить на эту тему. Но по факту стаж его работы на уровне Лиги чемпионов действительно не слишком велик.

– Сам Сергей Богданович после матча с «Лацио» сказал, что не считает неудачное выступление в Лиге чемпионов провалом, объяснив это большим числом травмированных.

– Давно известно, что за все и всегда отвечает тренер.

Если он сетует на обилие травм, значит, не хватает глубины состава. И это повод для упрека в адрес селекционной службы. Но клубные проблемы болельщика не интересуют – спрос только с тренера.

– Согласны, что нынешний состав «Зенита» хорош для российского чемпионата, но не годится для серьезных дел в Европе?

– Это подтверждается результатами. Хотя в последнее время у «Зенита» не все ладно и в нашем чемпионате, уровень которого пониже тех, где играют его противники по еврокубкам.

Правда, считаю, что по подбору игроков «Зенит» тому же «Брюгге» нисколько не уступает, – сказал Кержаков.