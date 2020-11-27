«Месси был обманут. Он ненавидит, когда другие выигрывают ЛЧ». Лапорта о прежнем руководстве «Барсы»

Бывший президент «Барселоны» , решивший вновь баллотироваться на этот пост, высказался о необходимости сохранения в команде форварда .

«Лео хочет быть в «Барселоне». Я хочу вернуть ему счастье. Это не просто вопрос денег, нужно создать конкурентоспособную команду. Лео был обманут [прежним руководством], и это большое упущение. Он победитель и терпеть не может, когда другие команды выигрывают Лигу чемпионов.

В последний раз я разговаривал с ним в октябре. Я очень благодарен ему за все, что он сделал для «Барселоны». Я знаю его с 16 лет, это необычный человек. Существует взаимная признательность и уважение. Нужно находиться внутри клуба, чтобы сделать ему заслуживающее доверия предложение.

Лео хочет видеть состав, который вернет ему радость», – сказал Лапорта.

Напомним, Месси минувшим летом хотел покинуть «Барселону» и подавал официальный запрос на трансфер, но руководство клуба его не отпустило.

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