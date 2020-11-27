Жозе Моуринью: «Мне 57, я очень молод. Буду тренировать еще 10-15 лет»

Теги Жозе Моуринью премьер-лига Англия Тоттенхэм Футбол

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал, сколько лет планирует еще работать.

«Есть разница между успехом и успешной карьерой. Я всегда считал, что есть огромная разница. Успех – это мгновение. Успех может быть связан с талантом, а может быть и просто фактом, что ты находишься в нужном месте, в нужный момент, в нужное время.

Другое дело – успешная карьера, основанная на ежегодной работе. Именно этого я всегда хотел. Это часть моей ДНК. Я знаю, что люди, вероятно, не думают так обо мне, но я считаю себя очень скромным человеком и всегда стараюсь учиться и становиться лучше. Это такая работа, где только опыт может сделать тебя лучше. Я действительно верю, что сегодня я намного лучше, чем был 10 или 20 лет назад.

Мне 57 лет, я очень молод для тренера, поэтому не удивлюсь, если буду тренировать еще 10-15 лет», – сказал Моуринью.

Соберите команду суперзвезд Лиги чемпионов и выигрывайте призы каждый тур

 

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья