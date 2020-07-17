Азар получил 8-ю травму за 16 месяцев в «Реале». У него было 12 повреждений за 7 лет в «Челси»

Теги Челси премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Сборная Бельгии по футболу травмы Эден Азар Футбол

Полузащитник «Реала» Эден Азар получил травму в матче 11-го тура Ла Лиги против «Алавеса» (1:2).

По подсчетам As, это повреждение стало для бельгийца восьмым за 16 месяцев, проведенных в Мадриде.

Он сыграл 25% возможных минут в этом сезоне, а в прошлом – 33,6% минут. Таким образом, за все время в «Реале» Азар провел на поле 31,8% возможных минут.

Для сравнения, за семь лет в «Челси» футболист получил 12 травм.

В этом сезоне Азар провел 3 матча в Ла Лиге и забил один гол. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.

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