Жозе Моуринью: «У «Челси» потрясающий состав. Может сыграть Менди или самый дорогой вратарь в истории АПЛ»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от предстоящего матча АПЛ с «Челси».
«Неважно, приезжаем мы на «Стэмфорд Бридж» лидерами таблицы или позади «Ливерпуля» – для нас это ничего не меняет. Как я говорю с начала сезона, мы претендуем только на победу в каждом следующем матче, ничего более.
В игре с «Челси» возможны три результата. Мы в футболе давно, знаем, что случиться может всякое, но наша цель – выиграть игру.
У «Челси» потрясающий состав. Может сыграть Джеймс или Аспиликуэта, Чилуэлл, Алонсо или Эмерсон. Может сыграть Менди или самый дорогой вратарь в истории АПЛ (имеется в виду Кепа Аррисабалага – прим. Sports.ru). Потрясающий состав.
Так что я даже не беспокоюсь о том, кто сыграет, потому что у них есть только очень хорошие игроки», – сказал Моуринью.
«Челси» примет «Тоттенхэм» в воскресенье, 29 ноября.