Жозе Моуринью: «У «Челси» потрясающий состав. Может сыграть Менди или самый дорогой вратарь в истории АПЛ»

Главный тренер «Тоттенхэма» поделился ожиданиями от предстоящего матча с .

«Неважно, приезжаем мы на «Стэмфорд Бридж» лидерами таблицы или позади «Ливерпуля» – для нас это ничего не меняет. Как я говорю с начала сезона, мы претендуем только на победу в каждом следующем матче, ничего более.

В игре с «Челси» возможны три результата. Мы в футболе давно, знаем, что случиться может всякое, но наша цель – выиграть игру.

У «Челси» потрясающий состав. Может сыграть Джеймс или Аспиликуэта, Чилуэлл, Алонсо или Эмерсон. Может сыграть Менди или самый дорогой вратарь в истории АПЛ (имеется в виду – прим. Sports.ru). Потрясающий состав.

Так что я даже не беспокоюсь о том, кто сыграет, потому что у них есть только очень хорошие игроки», – сказал Моуринью.

«Челси» примет в воскресенье, 29 ноября.