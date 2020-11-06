Лига Европы. «Арсенал» в гостях у «Мольде», «Милан» против «Лилля», «Тоттенхэм» – «Лудогорец»

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Сегодня проходит 4-й тур группового этапа Лиги Европы.

«Мольде» принимает «Арсенал», «Брага» играет с «Лестером», «Лилль» – с «Миланом», «Тоттенхэм» – с «Лудогорцем».

Лига Европы

4-й тур

Группа A

ЦСКА София Болгария – Янг Бойз Швейцария 0:1 (второй тайм)
Дата проведения
26 ноября, 20.55, «Васил Левски»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 34 Нсаме.
ЦСКА СофияБузатто, Матей, Антов, Занев, Турицов (Синклэйр, 59), Тиагу Родригеш, Санкаре, Йомов, Кэри, Бельтраме, Соу.
Янг Бойзфон Балльмос, Лустенбергер, Хефти, Камара, Гарсия, Фасснахт, Ридер, Сьерро, Нгамале, Элиа (Эбишер, 60), Нсаме.

 

ЧФР Румыния – Рома Италия
Дата проведения
26 ноября, 23.00, «Константин Рэдулеску»
превью матча онлайн статистика
ЧФРБэлгрэдян, Камора, Буркэ, Сушич, Маня, Перейра, Джокович, Пэун, Иту, Дебелюх, Рондон.
РомаЛопес, Бруно Перес, Жезус, Спинаццола, Калафьори, Вильяр, Кристанте, Пеллегрини, Диавара, Карлес Перес, Майораль.

Группа B

Мольде Норвегия – Арсенал Англия 0:2 (второй тайм)
Дата проведения
26 ноября, 20.55, «Акер Стадион»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 50 Пепе, 0:2 – 55 Нелсон.
МольдеЛинде, Синьян, Уинго, Грегерсен, Эурснес, Эллингсен, Хестад, Хуссайн (Болли, 61), Эйкрем, Джеймс (Омоиджуанфо, 61), Риса.
АрсеналРунарссон, Соареш, Мустафи, Давид Луиз (Холдинг, 46), Мэйтленд-Найлз, Джака (Себальос, 62), Уиллок, Пепе, Нелсон, Нкетиа, Ляказетт.

 

Дандолк Ирландия – Рапид Вена Австрия
Дата проведения
26 ноября, 23.00, «Авива-Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
ДандолкРоджерс, Гэннон, Оур, Клири, Даммигэн, Чолович, Слоггетт, Даффи, Шилдс, Бойл, Макмиллан.
Рапид ВенаГартлер, Хофманн, Барач, Стойкович, Улльманн, Граховац, Кнасмюлльнер, Шик, Ибрахимоглу, Фунтас, Кара.

Группа C

Байер Германия – Хапоэль Беер-Шева Израиль
Дата проведения
26 ноября, 23.00, «БайАрена»
превью матча онлайн статистика
БайерГрадецки, Едвай, Драгович, Та, Венделл, Виртц, Демирбай, Бельараби, Амири, Бэйли, Шик.
Хапоэль Беер-ШеваЛевита, Голдберг, Дадиа, Таа, Мели, Келтьенс, Саллалих, Йосефи, Швиро, Кабха, Барейро.

 

Ницца Франция – Славия Чехия
Дата проведения
26 ноября, 23.00, «Альянц Ривьера»
превью матча онлайн статистика
НиццаБенитес, Лотомба, Бамбу, Аталь, Нсоки, Рен-Аделаид, Шнайдерлин, Клод-Морис, Рони Лопеш, Маолида, Гуири.
СлавияКоларж, Боржил, Кудела, Зима, Голеш, Лингр, Масопуст, Шевчик, Олайинка, Кухта, Сима.

Группа D

Стандард Бельгия – Лех Польша
Дата проведения
26 ноября, 23.00, «Морис Дюфран»
превью матча онлайн статистика
СтандардБодар, Гавори, Дюсен, Лайфис, Бокади, Лестьенн, Раскин, Баликвиша, Цимирот, Фэ, Уларе.
ЛехБеднарек, Пухач, Црномаркович, Ругне, Бутко, Модер, Скурась, Сикора, Педру Тиба, Дани Рамирес, Исхак.

 

Рейнджерс Шотландия – Бенфика Португалия
Дата проведения
26 ноября, 23.00, «Айброкс»
превью матча онлайн статистика
РейнджерсМакгрегор, Тавернье, Голдсон, Баришич, Балогун, Дэвис, Камара, Арфилд, Кент, Морелос, Руф.
БенфикаЭлтон Лейте, Гримальдо, Вертонген, Жардел, Жилберто, Эвертон, Габриэл, Шикинью, Рафа Силва, Вальдшмидт, Сеферович.

Группа E

ПСВ Нидерланды – ПАОК Греция
Дата проведения
26 ноября, 23.00, «Филипс Стадион»
превью матча онлайн статистика
ПСВМвого, Макс, Тезе, Боскальи, Думфрис, Росарио, Сангаре, Мадуэке, Гакпо, Мален, Захави.
ПАОКЖивкович, Креспо, Варела, Родриго, Ингасон, Эль-Каддури, Шваб, Живкович, Цингарас, Цолис, Чолак.

 

Гранада Испания – Омония Кипр
Дата проведения
26 ноября, 23.00, «Нуэво Лос Карменес»
превью матча онлайн статистика
ГранадаРуй Силва, Нева, Вальехо, Перес, Дуарте, Эррера, Милья, Соро, Гоналон, Сольдадо, Суарес.
ОмонияФрейтас, Ланг, Кику, Губочан, Кусулос, Шеху, Мавриас, Ционис, Ботеак, Люфтнер, Какулис.

Группа F

Наполи Италия – Риека Хорватия
Дата проведения
26 ноября, 23.00, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика
НаполиМерет, Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Гулям, Бакайоко, Демме, Элмаз, Зелиньски, Политано, Петанья.
РиекаНевистич, Штефуль, Галович, Смолчич, Лончар, Велкоски, Гнезда-Черин, Анастасио, Андрияшевич, Томечак, Мурич.

 

АЗ Алкмар Нидерланды – Реал Сосьедад Испания
Дата проведения
26 ноября, 23.00, «АФАС-стадион»
превью матча онлайн статистика
АЗ АлкмарБизот, Свенссон, Мартинс Инди, Вейндал, Хацидьякос, Стенгс, Мидтше, Карлссон, Копмейнерс, Гудмундссон, де Вит.
Реал СосьедадРемиро, Сальдуа, Монреаль, Элустондо, Ле Норман, Мерино, Субименди, Порту, Янузай, Ойарсабаль, Исак.

Группа G

Брага Португалия – Лестер Англия 2:1 (второй тайм)
Дата проведения
26 ноября, 20.55, «Мунисипал де Брага»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – Эль-Мусрати, 1:1 – Барнс, 2:1 – 24 Паулинью.
БрагаМатеус, Бруно Виана, Тормена, Эшгайю, Секейра, Рикарду Орта, Андре Каштру, Медейруш, Эль-Мусрати, Галено, Паулинью.
ЛестерШмейхель, Эванс, Джастин, Фукс (Фофана, 46), Томас, Прат (Тилеманс, 46), Олбрайтон, Ундер (Варди, 62), Чоудури, Барнс (Мэддисон, 62), Ихеаначо.
Предупреждения:
Олбрайтон (52), Эванс (53).

 

АЕК Греция – Заря Украина 0:1 (второй тайм)
Дата проведения
26 ноября, 20.55, «Спирос Луис»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
0:1 – 61 Громов.
АЕКАтанасиадис, Инсуа, Чигринский, Неделчару, Бакакис (Галанопулос, 65), Крстичич, Симойнш, Танкович (Ансарифард, 66), Шахов, Сварнас, Ливая.
ЗаряШевченко, Абу-Ханна, Фаворов, Вернидуб, Юрченко, Иванисеня, Кочергин, Цыганик, Кабаев, Гладкий (Назарина, 63), Громов.
Предупреждения:
Шахов (43), Танкович (49), Вернидуб (49), Симойнш (55).
Удаление:
Шахов (48).

Группа H

Спарта Прага Чехия – Селтик Шотландия 2:1 (второй тайм)
Дата проведения
26 ноября, 20.55, «Генерали Арена»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 15 Эдуар, 1:1 – 26 Ганцко, 2:1 – 38 Юлиш.
Спарта ПрагаНицэ, Ганоусек, Ганцко, Плехаты, Виннхейм, Дочкал, Павелка, Травник, Крейчи, Моберг-Карлссон, Юлиш.
СелтикБэйн, Эльхамед, Айер, Лаксальт, Жюльен, Браун (Рогич, 66), Кристи, Макгрегор, Эльюнусси, Нтчам, Эдуар.
Предупреждения:
Виннхейм (29), Крейчи (57).

 

Лилль Франция – Милан Италия 0:1 (второй тайм)
Дата проведения
26 ноября, 20.55, «Пьер-Моруа»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 46 Кастильехо.
ЛилльМеньян, Пье, Ботман, Фонте, Рейнилду, Языджи (Иконе, 63), Андре, Бамба, Шека (Сумаре, 63), Луис Араужо, Дэвид.
МиланДоннарумма, Диогу Далот, Габбия, Кьер, Тео, Кастильехо, Беннасер, Чалханоглу (Браим Диас, 61), Тонали, Ребич (Коломбо, 61), Хеуге.
Предупреждения:
Пье (12), Шека (28), Беннасер (45).

Группа I

Маккаби Тель-Авив Израиль – Вильярреал Испания 1:1 (второй тайм)
Дата проведения
26 ноября, 20.55, «Блумфилд»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 45 Алекс Баэна, 1:1 – 47 Пешич.
Маккаби Тель-АвивТененбаум, Саборит, Тиби, Кандиль, Эрнандес, Голаса, Перец, Глазер (Блэкмэн, 54), Битон, Пешич, Коэн.
ВильярреалРульи, Педраса, Фунес Мори, Фойт, Пенья, Тригерос, Алекс Баэна, Кубо, Коклен, Чуквуэзе, Бакка.
Предупреждения:
Коклен (26), Кандиль (43).

 

Карабах Азербайджан – Сивасспор Турция 2:2 (второй тайм)
Дата проведения
26 ноября, 20.55, «Башакшехир Фатих Терим»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – Зубир, 1:1 – 40, пенальти Коне, 2:1 – 51 Матич, 2:2 – 58 Кайоде.
КарабахМагомедалиев, Байрамов, Герье, Медина, Гараев, Ибрагимли, Джафаргулиев, Зубир, Матич, Овусу, Эмрели.
СивасспорСамасса, Аппиндангойе, Османпаша, Марсело Гойяно, Чифтчи, Озтекин, Ялчин (Кофи, 20), Градель, Клаудемир, Нинга (Кайоде, 57), Коне.
Предупреждения:
Самасса (9), Гараев (39), Овусу (58), Марсело Гойяно (62).

Группа J

ЛАСК Австрия – Антверпен Бельгия 0:1 (второй тайм)
Дата проведения
26 ноября, 20.55, «Линцер-Штадион»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 52 Рафаелов.
ЛАСКШлагер, Визингер, Филипович, Траунер, Ранфтль, Балич, Мадсен (Андраде, 53), Эггештайн, Реннер, Грубер (Гойгингер, 60), Михорль.
АнтверпенБюте, Сек, де Лат, Батубинсика, Онгла, Харун, Рафаелов, Геркенс, Бенавенте, Мийоси, Юклеред.
Предупреждения:
Онгла (27), Харун (48), Гойгингер (63).
Удаление:
Траунер (50).

 

Тоттенхэм Англия – Лудогорец Болгария
Дата проведения
26 ноября, 23.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
ТоттенхэмХарт, Доэрти, Танганга, Дэвис, Санчес, Ндомбеле, Лукас Моура, Уинкс, Алли, Бэйл, Винисиус.
ЛудогорецИлиев, Недялков, Икоко, Моци, Григоре, Янков, Абель, Десподов, Баджи, Вердон, Кешерю.

Группа L

Гент Бельгия – Црвена Звезда Сербия 0:2 (второй тайм)
Дата проведения
26 ноября, 20.55, «Геламко-Арена»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – Петрович, 0:2 – 58 Милунович.
ГентБолат, Ботака (Кастро-Монтес, 46), Нуриу Фортуна, Ханче-Ольсен, Мохаммади, Дорш, Овусу (Оджиджа-Офоэ, 58), Безус, Кумс, Букари, Нгаде-Нгаджуи.
Црвена ЗвездаБорян, Панков, Гайич, Милунович, Дегенек, Петрович, Николич, Вуканович, Иванич, Бен-Набуан, Фальчинелли.

 

Слован Либерец Чехия – Хоффенхайм Германия 0:0 (второй тайм)
Дата проведения
26 ноября, 20.55, «У Нисы»
превью матча онлайн статистика
Слован ЛиберецНгуен, Микула, Качараба, Косцелник, Халуш, Пешек, Садилек, Мара, Москера, Югас, Юсуф.
ХоффенхаймБауманн, Богарде, Нордтвейт, Адамс, Руди (Бебу, 61), Сессеньон (Сков, 46), Гриллич, Гачинович, Баумгартнер, Байер (Крамарич, 61), Клаусс.
Предупреждения:
Микула (13), Богарде (16), Гачинович (65).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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