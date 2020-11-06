Лига Европы. «Арсенал» в гостях у «Мольде», «Милан» против «Лилля», «Тоттенхэм» – «Лудогорец»

Сегодня проходит 4-й тур группового этапа Лиги Европы.
«Мольде» принимает «Арсенал», «Брага» играет с «Лестером», «Лилль» – с «Миланом», «Тоттенхэм» – с «Лудогорцем».
Лига Европы
4-й тур
Группа A
- Дата проведения
- 26 ноября, 20.55, «Васил Левски»
- Гол:
- 0:1 – 34 Нсаме.
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ЦСКА София –
Бузатто, Матей, Антов, Занев, Турицов (Синклэйр, 59), Тиагу Родригеш, Санкаре, Йомов, Кэри, Бельтраме, Соу.
- Дата проведения
- 26 ноября, 23.00, «Константин Рэдулеску»
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Рома –
Лопес, Бруно Перес, Жезус, Спинаццола, Калафьори, Вильяр, Кристанте, Пеллегрини, Диавара, Карлес Перес, Майораль.
Группа B
- Дата проведения
- 26 ноября, 20.55, «Акер Стадион»
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Мольде –
Линде, Синьян, Уинго, Грегерсен, Эурснес, Эллингсен, Хестад, Хуссайн (Болли, 61), Эйкрем, Джеймс (Омоиджуанфо, 61), Риса.
- Дата проведения
- 26 ноября, 23.00, «Авива-Стэдиум»
Группа C
- Дата проведения
- 26 ноября, 23.00, «БайАрена»
- Дата проведения
- 26 ноября, 23.00, «Альянц Ривьера»
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Ницца –
Бенитес, Лотомба, Бамбу, Аталь, Нсоки, Рен-Аделаид, Шнайдерлин, Клод-Морис, Рони Лопеш, Маолида, Гуири.
Группа D
- Дата проведения
- 26 ноября, 23.00, «Морис Дюфран»
-
Лех –
Беднарек, Пухач, Црномаркович, Ругне, Бутко, Модер, Скурась, Сикора, Педру Тиба, Дани Рамирес, Исхак.
- Дата проведения
- 26 ноября, 23.00, «Айброкс»
-
Рейнджерс –
Макгрегор, Тавернье, Голдсон, Баришич, Балогун, Дэвис, Камара, Арфилд, Кент, Морелос, Руф.
-
Бенфика –
Элтон Лейте, Гримальдо, Вертонген, Жардел, Жилберто, Эвертон, Габриэл, Шикинью, Рафа Силва, Вальдшмидт, Сеферович.
Группа E
- Дата проведения
- 26 ноября, 23.00, «Филипс Стадион»
- Дата проведения
- 26 ноября, 23.00, «Нуэво Лос Карменес»
Группа F
- Дата проведения
- 26 ноября, 23.00, «Сан-Паоло»
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Наполи –
Мерет, Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Гулям, Бакайоко, Демме, Элмаз, Зелиньски, Политано, Петанья.
- Дата проведения
- 26 ноября, 23.00, «АФАС-стадион»
-
АЗ Алкмар –
Бизот, Свенссон, Мартинс Инди, Вейндал, Хацидьякос, Стенгс, Мидтше, Карлссон, Копмейнерс, Гудмундссон, де Вит.
Группа G
- Дата проведения
- 26 ноября, 20.55, «Мунисипал де Брага»
- Голы:
- 1:0 – 4 Эль-Мусрати, 1:1 – 9 Барнс, 2:1 – 24 Паулинью.
-
Брага –
Матеус, Бруно Виана, Тормена, Эшгайю, Секейра, Рикарду Орта, Андре Каштру, Медейруш, Эль-Мусрати, Галено, Паулинью.
-
Лестер –
Шмейхель, Эванс, Джастин, Фукс (Фофана, 46), Томас, Прат (Тилеманс, 46), Олбрайтон, Ундер (Варди, 62), Чоудури, Барнс (Мэддисон, 62), Ихеаначо.
- Дата проведения
- 26 ноября, 20.55, «Спирос Луис»
- Гол:
- 0:1 – 61 Громов.
-
АЕК –
Атанасиадис, Инсуа, Чигринский, Неделчару, Бакакис (Галанопулос, 65), Крстичич, Симойнш, Танкович (Ансарифард, 66), Шахов, Сварнас, Ливая.
-
Заря –
Шевченко, Абу-Ханна, Фаворов, Вернидуб, Юрченко, Иванисеня, Кочергин, Цыганик, Кабаев, Гладкий (Назарина, 63), Громов.
- Удаление:
- Шахов (48).
Группа H
- Дата проведения
- 26 ноября, 20.55, «Генерали Арена»
-
Спарта Прага –
Ницэ, Ганоусек, Ганцко, Плехаты, Виннхейм, Дочкал, Павелка, Травник, Крейчи, Моберг-Карлссон, Юлиш.
-
Селтик –
Бэйн, Эльхамед, Айер, Лаксальт, Жюльен, Браун (Рогич, 66), Кристи, Макгрегор, Эльюнусси, Нтчам, Эдуар.
- Дата проведения
- 26 ноября, 20.55, «Пьер-Моруа»
- Гол:
- 0:1 – 46 Кастильехо.
-
Лилль –
Меньян, Пье, Ботман, Фонте, Рейнилду, Языджи (Иконе, 63), Андре, Бамба, Шека (Сумаре, 63), Луис Араужо, Дэвид.
-
Милан –
Доннарумма, Диогу Далот, Габбия, Кьер, Тео, Кастильехо, Беннасер, Чалханоглу (Браим Диас, 61), Тонали, Ребич (Коломбо, 61), Хеуге.
Группа I
- Дата проведения
- 26 ноября, 20.55, «Блумфилд»
- Голы:
- 0:1 – 45 Алекс Баэна, 1:1 – 47 Пешич.
-
Маккаби Тель-Авив –
Тененбаум, Саборит, Тиби, Кандиль, Эрнандес, Голаса, Перец, Глазер (Блэкмэн, 54), Битон, Пешич, Коэн.
-
Вильярреал –
Рульи, Педраса, Фунес Мори, Фойт, Пенья, Тригерос, Алекс Баэна, Кубо, Коклен, Чуквуэзе, Бакка.
- Дата проведения
- 26 ноября, 20.55, «Башакшехир Фатих Терим»
-
Карабах –
Магомедалиев, Байрамов, Герье, Медина, Гараев, Ибрагимли, Джафаргулиев, Зубир, Матич, Овусу, Эмрели.
-
Сивасспор –
Самасса, Аппиндангойе, Османпаша, Марсело Гойяно, Чифтчи, Озтекин, Ялчин (Кофи, 20), Градель, Клаудемир, Нинга (Кайоде, 57), Коне.
- Предупреждения:
- Самасса (9), Гараев (39), Овусу (58), Марсело Гойяно (62).
Группа J
- Дата проведения
- 26 ноября, 20.55, «Линцер-Штадион»
- Гол:
- 0:1 – 52 Рафаелов.
-
ЛАСК –
Шлагер, Визингер, Филипович, Траунер, Ранфтль, Балич, Мадсен (Андраде, 53), Эггештайн, Реннер, Грубер (Гойгингер, 60), Михорль.
-
Антверпен –
Бюте, Сек, де Лат, Батубинсика, Онгла, Харун, Рафаелов, Геркенс, Бенавенте, Мийоси, Юклеред.
- Удаление:
- Траунер (50).
- Дата проведения
- 26 ноября, 23.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
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Тоттенхэм –
Харт, Доэрти, Танганга, Дэвис, Санчес, Ндомбеле, Лукас Моура, Уинкс, Алли, Бэйл, Винисиус.
Группа L
- Дата проведения
- 26 ноября, 20.55, «Геламко-Арена»
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Гент –
Болат, Ботака (Кастро-Монтес, 46), Нуриу Фортуна, Ханче-Ольсен, Мохаммади, Дорш, Овусу (Оджиджа-Офоэ, 58), Безус, Кумс, Букари, Нгаде-Нгаджуи.
- Дата проведения
- 26 ноября, 20.55, «У Нисы»
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Слован Либерец –
Нгуен, Микула, Качараба, Косцелник, Халуш, Пешек, Садилек, Мара, Москера, Югас, Юсуф.
-
Хоффенхайм –
Бауманн, Богарде, Нордтвейт, Адамс, Руди (Бебу, 61), Сессеньон (Сков, 46), Гриллич, Гачинович, Баумгартнер, Байер (Крамарич, 61), Клаусс.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.