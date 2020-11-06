Лига Европы. «Арсенал» в гостях у «Мольде», «Милан» против «Лилля», «Тоттенхэм» – «Лудогорец»

Сегодня проходит 4-й тур группового этапа Лиги Европы.

«Мольде» принимает «Арсенал», «Брага» играет с «Лестером», «Лилль» – с «Миланом», «Тоттенхэм» – с «Лудогорцем».

Лига Европы

4-й тур

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Группа I

Группа J

Группа L

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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