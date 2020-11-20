Голы Суареса, Сона и 3 футболисток претендуют на звание лучшего в 2020 году

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ФИФА представила список номинантов на премию Пушкаша за лучший гол 2020 года.

На награду претендуют Ширли Круз (женская сборная Коста-Рики); Джорджиан де Арраскаэта («Фламенго»); Джордан Флорес («Дандолк»), Андре-Пьер Жиньяк («Тигрес»); Софи Ингл (женская команда «Челси»); Златко Юнузович («Ред Булл Зальцбург»), Хломфо Кекана («Мамелоди Сандаунз»), Сон Хын Мин («Тоттенхэм», гол в ворота «Бернли»), Леонель Киньонес («Макара»), Луис Суарес («Атлетико», гол в составе «Барселоны» «Мальорке»); Кэролайн Вейр (женская команда «Манчестер Сити»).

Видео голов можно посмотреть по ссылке ниже.👇

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