Голы Суареса, Сона и 3 футболисток претендуют на звание лучшего в 2020 году

ФИФА представила список номинантов на премию Пушкаша за лучший гол 2020 года.

На награду претендуют Ширли Круз (женская сборная Коста-Рики); Джорджиан де Арраскаэта («Фламенго»); Джордан Флорес («Дандолк»), («Тигрес»); Софи Ингл (женская команда «Челси»); Златко Юнузович ( ), Хломфо Кекана («Мамелоди Сандаунз»), Сон Хын Мин ( , гол в ворота «Бернли»), Леонель Киньонес («Макара»), ( , гол в составе «Барселоны» «Мальорке»); Кэролайн Вейр (женская команда «Манчестер Сити»).

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