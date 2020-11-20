«Можете спросить об этом в раздевалке, если смелости хватит». Тухель – журналисту на вопрос о качестве игры «ПСЖ»

Главный тренер остался недоволен вопросами журналиста после матча Лиги чемпионов с (1:0).

Тренеру задали вопрос о невысоком качестве игры команды.

«Ок, простите. Извините. Мы сегодня ради чего играли? Чего вы ожидаете? Задача была выиграть, и мы победили. Если вы считаете, что важнее хорошо играть, а не побеждать, то это только ваше мнение, не мое. Важнее всего было выиграть.

У меня такое впечатление, что вы всегда задаете одни и те же вопросы. Одни и те же вопросы. Можете задать этот вопрос в раздевалке, если яиц хватит. Игроки мертвы! Они отдали все, что могли.

Я устал! Я устал оправдывать ваши ожидания. Если у вас смелости хватит, можете спросить об этом в раздевалке! Вы найдете там измотанных парней, которые выложились по полной», – заявил Тухель.