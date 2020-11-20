Тина Канделаки: «Программа Черданцева и наши форматы об ЛЧ полностью отображают европейский подход к спортивному телевидению»

Теги премьер-лига Россия телевидение Георгий Черданцев Матч ТВ Тина Канделаки Футбол

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки высказалась об авторской программе Георгия Черданцева, которая выходит на телеканале.

«Мы не брали ESPN в виде кальки. Мы просто рассматривали отдельные форматы ESPNовского толка, но не забывали о европейском спортивном телевидении.

Я много раз приводила в пример работу Гари Линекера. Для нас было очень важно сделать что-то подобное, и программа Георгия Черданцева, как собственно говоря и форматы, связанные с футбольными программами до и после Лиги чемпионов, полностью отображают европейский подход к спортивному телевидению», – сказала Канделаки.

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