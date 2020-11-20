Новый главный редактор Sports.ru – Владислав Воронин, Александр Аксенов – генеральный продюсер

В редакции Sports.ru произошли изменения.

Главный редактор Александр Аксенов, сменивший Юрия Дудя в 2018 году, перешел на должность генерального продюсера и будет отвечать за продвижение видеопродуктов Sports.ru и различных медийных событий – наподобие граффити Роберта Левандовского в Варшаве.

Новым главным редактором стал Владислав Воронин – в последние два года он работал в связке с Аксеновым как шеф-редактор, а всего в редакции – 10 лет.

Перестановка связана с необходимостью расширять работу Sports.ru с видео. Редакционная политика нисколько не меняется, и вся команда редакции продолжает работу в том же составе.

Подробнее об изменениях рассказал генеральный директор Sports.ru Марк Тен: «Важное и эмоциональное событие, при этом внутри мало что меняется: Влад – воспитанник компании, давно работает в паре с Сашей Аксеновым, а до этого сами знаете с кем. При этом успел стать лицом редакции, воспитать целое поколение редакторов, истерзать российских спортивных чиновников исследованиями и критикой.

Саша Аксенов станет генеральным продюсером.

В последнее время мы много экспериментировали с формами и теперь окончательно перестали помещаться в нашу редакционную модель: слишком много направлений, где нужно управлять смыслами и интонацией, и при этом очень отличается производственный процесс. Из заметного, например, появились подкасты, собственное производство видео, работа с внешними авторами и поставщиками, перфомансы вроде 10-метрового граффити Левандовского в Варшаве и даже мерч.

С помощью Саши хотим добавить фокуса и автономности перформансам и вообще осторожно мечтаем о кинокомпании – чтобы как The Last Dance, только про Горлуковича».