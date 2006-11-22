Баста о покупке ростовского СКА: «Деньги вносит «Ростех». Счастлив, что есть помощь от госкомпании»

Российский музыкант и продюсер, владелец ростовского СКА Василий Вакуленко (Баста) рассказал о покупке клуба.

«Я – инициатор этой истории, автор этой авантюры. Деньги вносит «Ростех». Сумму сделки не могу открывать, могу сказать сумму, которую дает город и область: 15 млн рублей. На данный момент не могу раскрывать, сколько дает «Ростех».

Это покрывает сумму в 65 млн рублей, необходимую клубу для существования. Это не вопрос развития, а существования, поэтому распилы и воровство технически невозможны.

У меня таких средств нет. Помимо футбольного клуба у меня есть несколько социальных проектов. Правда, нет таких денег. Просто зайти с маленькой суммой, чтобы зайти – не для меня. Если я берусь, то делаю круто.

Я счастлив, что есть помощь от госкомпании. Есть ли что-то, в чем меня упрекнуть? Нет.

Я ничего против госденег не имею, потому что имею к ним прямое отношение. Я же налогоплательщик. Я считаю, что если прихожу и беру государственные деньги, отвечаю за них перед госкомпанией, клубом и болельщиками, показываю каждую копейку.

Это же не вопрос к государственным деньгам, это – вопрос к системе, которая создается, чтобы эти деньги ######## [стащить]. Мы изначально приняли решение об открытой системе отчетности – видно каждую копейку», – сказал Вакуленко в интервью журналисту Алексею Пивоварову на YouTube-канале «Редакция».

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