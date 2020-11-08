«Атлетико» предлагал «Барсе» обменять Гризманна на Морату, Лемара и Эрмосо. Бартомеу отказался

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Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн мог вернуться в «Атлетико», сообщает Diario Sport со ссылкой на Cadena Ser.

Мадридский клуб летом предлагал обмен с участием защитника Марио Эрмосо, хавбека Тома Лемара и форварда Альваро Мораты, однако президент каталонцев Жозеп Бартомеу ответил отказом, поскольку считал, что Гризманн не продается.

В нынешнем сезоне 29-летний Гризманн провел за «Барселону» 8 матчей в Ла Лиге и забил 2 гола. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Антуан Гризманн: «Барсе» нужны мои голы. Мы не реализуем много моментов, и я – в первую очередь»

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