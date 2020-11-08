«Атлетико» предлагал «Барсе» обменять Гризманна на Морату, Лемара и Эрмосо. Бартомеу отказался

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн мог вернуться в , сообщает Diario Sport со ссылкой на Cadena Ser.

Мадридский клуб летом предлагал обмен с участием защитника Марио Эрмосо, хавбека и форварда , однако президент каталонцев ответил отказом, поскольку считал, что Гризманн не продается.

В нынешнем сезоне 29-летний Гризманн провел за «Барселону» 8 матчей в и забил 2 гола. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Антуан Гризманн: «Барсе» нужны мои голы. Мы не реализуем много моментов, и я – в первую очередь»