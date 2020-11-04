Куман о 10-м месте «Барсы»: «Мы должны прибавить в атаке и обороне»

Главный тренер «Барселоны» высказался после матча чемпионата с «Атлетико» (0:1).

«Игроки трудятся хорошо, но результаты должны быть лучше. В принципе мы старались изо всех сил, и у нас было два явных момента, чтобы сравнять счет. Мы знаем, что «Атлетико» очень здорово обороняется, с ними всегда тяжело. Мы сами виноваты, что пропустили.

Знаем, что нам нужно выступать лучше и верить в своих игроков. Мы должны прибавить в атаке и обороне и побеждать матч за матчем», – сказал Куман.

После 8 матчей каталонцы занимают в таблице Ла Лиги 10-е место.

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