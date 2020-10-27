Тихонов выступает свидетелем со стороны обвинения по делу Широкова

Адвокат Александр Островский, представляющий интересы судьи Никиты Данченкова, избитого экс-хавбеком сборной России Романом Широковым, рассказал о свидетелях по данному делу.
«Со стороны Широкова нет ни одного свидетеля. Андрей Тихонов выступал со стороны обвинения. Его показания были даны на предварительном следствии.
Если дело не будет слушаться в особом порядке, а мы на этом настаиваем, то он будет допрошен на суде.
Он уехал работать в Казахстан? В таком случае его показания просто будут озвучены», – сказал Островский.
Тихонов об эпизоде с Широковым: «Сказал судье, что не надо карточек. Опытные арбитры иногда пропускают, чтобы не накалять»
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