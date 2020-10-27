Леонид Федун: «Кружевной футбол Бескова влюбил в себя миллионы болельщиков, в том числе и меня!»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Константин Бесков Футбол

Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о влиянии, которое оказал на клуб в свое время Константин Бесков.

Сегодня бывшему тренеру московской команды исполнилось бы 100 лет.

«Поздравляю всех спартаковцев со 100-летним юбилеем Константина Ивановича Бескова – одной из главных легенд клуба.

Выдающийся тренер сформировал комбинационный атакующий стиль игры, который в «Спартаке» всегда особенно ценился.

Кружевной футбол Бескова влюбил в себя миллионы болельщиков, в том числе и меня!

Надеюсь, что в нашем футболе появятся новые харизматичные тренеры, герои будущих поколений, вдохновленные примером Константина Ивановича», – сказал Федун.

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья