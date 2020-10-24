Жена Зинченко о будущем мужа: «Если ты в «Сити», то нет смысла мечтать о «Реале» или «Барсе»

Жена защитника Александра Зинченко Влада Седан поделилась мнением о возможном переходе мужа в «Реал» или «Барселону».

– Ты поддерживаешь «Реал», а Саша симпатизирует «Барсе». Тебя больше порадовал бы его трансфер в «Реал» или «Барселону»?

– Если я болельщица «Реала», то мне было бы приятнее видеть его в составе «сливочных». Это вопрос довольно абстрактный, поскольку я на это смотрю через другую призму, ведь я не просто болельщица, а жена футболиста.

Мне кажется, я бы радовалась трансферу в клуб, в который Саша вписался бы по стилю игры, и клуб, который нуждался бы в помощи Зинченко.

С другой стороны, если ты в «Сити», то нет смысла мечтать о «Реале» или «Барсе». Вот недавно «Сити» и «Реал» встречались в Лиге чемпионов. Дальше прошли «горожане».

Что касается «Барсы», то они и вовсе не очень убедительны в этом сезоне, – приводит слова Седан Tribuna.com со ссылкой на «Футбол 1/2/3».