Глава УЕФА: «О Суперлиге не может быть и речи. Популистская идея, фантазия двух-трех руководителей»

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался об идее создания европейской Суперлиги.

«О Суперлиге не может быть и речи. Это фантазия двух-трех руководителей, которых не заботит солидарность. Они заботятся только о себе, они могут навредить даже собственным клубам, чего они, вероятно, пока не осознают.

Это несерьезная идея. Она возникла из-за ухода бывшего президента «Барселоны» [Жозепа Бартомеу]. Я считаю, что это скорее популистская или политическая идея, чем серьезная», – заявил Чеферин.

«Ливерпуль», «МЮ», «Реал» готовят проект европейской Премьер-лиги. Кажется, теперь все серьезно: их поддерживает ФИФА