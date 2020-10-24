37-летний Жирков выходил в старте сборной в последних 5 матчах и отыграл 405 минут

Защитник «Зенита» Юрий Жирков принял участие в матче сборной России со сборной Турции в Лиге наций (2:3).
37-летний футболист отыграл весь матч.
Таким образом, Жирков уже в пятом матче сборной России подряд выходит на поле с первых минут.
Игры против Швеции (1:2) и Турции (1:1) он провел полностью, в матче с Венгрией (0:0) он был заменен на 68-й минуте, в игре с Молдовой (0:0) – на 67-й.
Футболист отыграл 405 минут в этих матчах без учета времени, добавленного арбитрами.
С полной статистикой Жиркова можно ознакомиться здесь.