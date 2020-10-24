Энрике о промахах Рамоса: «Назначь судья третий пенальти, его бы вновь пробивал Серхио»

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Главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался после матча Лиги наций со Швейцарией (1:1).

«Мы могли набрать больше очков, но я делаю более глубокий анализ – смотрю на то, что может склонить чашу весов в нашу пользу.

Думаю, сегодня мы заслуживали победу. Мне понравилось, что игроки делали именно то, что я просил на тренировках. У нас есть четкая идея – прессинговать соперника и владеть мячом больше, чем он.

Статистика исполнения пенальти Рамосом говорит сама за себя, он один из избранных. Назначь судья третий пенальти, его вновь пробивал бы Серхио», – сказал Энрике.

Серхио Рамос испортил свой же праздник. Побил рекорд Европы по матчам за сборную – и не забил два пенальти 😐

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