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Внедрение паспорта болельщика в РПЛ отложено до 2020 года

Теги Сергей Прядкин премьер-лига Россия РФС Организация РПЛ Александр Мейтин Министерство спорта России ТАСС Fan ID Футбол

Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что лига не планирует внедрять паспорт болельщика (Fan ID) на матчах чемпионата России до 2020 года.

«Этот вопрос не поднимался на последних заседаниях исполкома РФС и общих собраниях клубов РПЛ.

Но рабочая группа существует, она работает в рамках Министерства спорта, от нас там активное участие принимает Александр Аркадьевич Мейтин (директор по безопасности и работе с болельщиками Премьер-лиги – Прим.).

Внедрение отложено на год, к следующему сезону», – заявил Прядкин.

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