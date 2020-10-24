Тренер «Сочи» Федотов о Дзюбе: «Личная жизнь стала достоянием публики. Всем сейчас подавай жареное»

Главный тренер «Сочи» высказался о ситуации вокруг нападающего .

– Заболотный в последние месяцы расцвел и поехал в сборную. Как вы его раскачали?

– У нас никто не остается один на один со своими проблемами. Футболисты – наши дети независимо от статуса и возраста. Отношение ко всем трепетное, помогаем в любых вопросах. Плюс атмосфера в коллективе. Если команда как семья и футболист доверяет тренерам, он прогрессирует.

– Президент Борис Ротенберг говорил: нужен еще один форвард. Готовитесь к зимним трансферам?

– Селекция – понятие круглогодичное. Просматриваем большую группу футболистов.

– Учитывая проверенный канал поставок, приняли бы в команду Дзюбу?

– И вы туда же.

– Не согласен. Футбольный вопрос, отягощенный рядом обстоятельств.

– А мне кажется, некорректный. Семак изложил свою позицию по Дзюбе: это тоже его ребенок, а дети шалят и шкодят, им простительно.

Личная жизнь стала достоянием публики, к сожалению, таково бремя известных людей, всем сейчас подавай жареное. В плане футбольного мастерства Дзюба пригодится любой команде, он готов к конкуренции в любом чемпионате. Главное, чтобы показывал на поле максимум и не терял амбиций.

Задача тренера – извлечь на свет его лучшие качества. Может, получится, может, нет, но пытаться надо.

– Ходят ли внутри команды, с учетом вашего пятого места, разговоры о еврокубках?

– Буду банален: рассчитываем победить в каждом ближайшем матче. Это главное, о еврокубках не рассуждаем.

– Если задумаетесь не только о ближайшем матче, столкнетесь с необходимостью до 31 марта пройти европейское лицензирование и контроль финансового фэйр-плей.

– Всегда считал, что еврокубки не только праздник, к ним нужно быть всесторонне готовыми. И клубу, и команде. Нет глубины состава – обрекаешь себя на очень непростую жизнь с игрой на два фронта. Не получится такое с кондачка и с бухты-барахты. Сочные и точные русские слова, – сказал Федотов.