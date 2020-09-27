Федотов о стадионе «Сочи»: «Газон гибнет. Плесень, влага, жучки с личинками»

Главный тренер «Сочи» прокомментировал состояние домашнего стадиона «Фишт».

– Осенью сочинский газон поругивали. Каков он сейчас?

– К сожалению, не очень. И на «Фиште», и на наших тренировочных полях, которые готовили к чемпионату мира для португальцев. Начиная с июля – плесень, влага, какие-то жучки с личинками. Гибнет трава.

– Что говорят агрономы и энтомологи?

– Близость моря, жаркий климат. Жаль, потому что газон просто исчезает.

– На Центральном стадионе имени Славы Метревели вроде бы нормальное поле.

– Был недавно на матче нашей молодежи. До нее там играли регбисты, так что газон тоже не идеальный, – сказал Федотов.

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