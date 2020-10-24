Федотов о коронавирусе: «Все уже запутались, есть ли польза от масок с перчатками»

Тренер «Сочи» поделился мыслями о борьбе с коронавирусом.

– В «Краснодаре» к футболистам каждый день приезжает машина для забора тестов. А у вас?

– Соблюдаем антивирусный регламент и внимательно следим за ситуацией. Хотя все уже запутались, есть польза от масок с перчатками или не очень.

Понимаем, что полностью изолироваться сложно, тем более с нашими перелетами и количеством отдыхающих в Сочи. Пока болезнь наступает даже в Европе. К счастью, в тяжелой форме у нас никто не болел, главный минус – десять дней бездействия на карантине, – сказал Федотов.

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