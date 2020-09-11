У Рамоса есть предложения от «Юве» и «ПСЖ». «Реал» еще не начинал переговоры о новом контракте

Капитан «Реала» может сменить клуб.

El Chiringuito утверждает, что переговоры испанца с касательно нового контракта не продвигаются. Общение Рамоса с «Реалом» даже не начиналось – стороны ни разу не обсуждали соглашение. Также отмечается, что решение о своем будущем игрок примет до 1 января.

Дело в том, что срок соглашения Рамоса с «Реалом» истекает летом 2021 года. За полгода до этого (с 1 января) он сможет вести переговоры с другим клубом о переходе.

Отмечается, что у защитника уже есть предложения от и .