Роналду забил 746-й гол в карьере и догнал Пушкаша. Впереди Пеле, Ромарио и Бицан

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Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду вчера забил 746-й гол в карьере в товарищеской игре со сборной Андорры (7:0).

По этом показателю он сравнялся с легендарным венгерским форвардом Ференцем Пушкашем.

Теперь Роналду делит с ним 4-ю строчку в списке лучших бомбардиров всех времен. Он уступает лишь Пеле (767), Ромарио (772) и Йозефу Бицану (805).

Роналду забил 102-й гол за сборную Португалии. До мирового рекорда – 7 голов

Роналду – в топ-4 лучших бомбардиров в истории (746 голов, догнал Пушкаша). Лидер – чехословак, закончивший в 1950-х

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