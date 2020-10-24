Роналду забил 746-й гол в карьере и догнал Пушкаша. Впереди Пеле, Ромарио и Бицан

Нападающий и сборной Португалии Криштиану Роналду вчера забил 746-й гол в карьере в товарищеской игре со сборной Андорры (7:0).

По этом показателю он сравнялся с легендарным венгерским форвардом .

Теперь Роналду делит с ним 4-ю строчку в списке лучших бомбардиров всех времен. Он уступает лишь (767), (772) и (805).

Роналду забил 102-й гол за сборную Португалии. До мирового рекорда – 7 голов

Роналду – в топ-4 лучших бомбардиров в истории (746 голов, догнал Пушкаша). Лидер – чехословак, закончивший в 1950-х