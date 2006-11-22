Жеребьевка стыковых матчей Евро-2020 начнется в 14:00

Сегодня состоится жеребьевка участников плей-офф Лиги наций УЕФА, которые разыграют между собой 4 последние путевки в финальную стадию Евро-2020.
Победитель каждого пути, пройдя полуфинал и финал, получит право сыграть на чемпионате Европы.
Участники стыковых матчей
Путь A
Жеребьевка определит, где сыграют Болгария, Израиль, Венгрия и Румыния. Одна из сборных займет место в Пути С, три другие – в Пути А. Также будет определено, победитель какого полуфинала проведет финал на своем поле.
Исландия – Болгария/Израиль/Венгрия/Румыния
Болгария/Израиль/Венгрия/Румыния – Болгария/Израиль/Венгрия/Румыния
Путь B
Жеребьевка определит, победитель какого полуфинала проведет финал на своем поле.
Босния и Герцеговина – Северная Ирландия
Словакия – Ирландия
Путь C
Жеребьевка определит, кто из сборных Болгарии, Израиля, Венгрии и Румынии сыграет здесь, а также победитель какого полуфинала проведет финал на своем поле.
Шотландия – Болгария/Израиль/Венгрия/Румыния
Норвегия – Сербия
Путь D
Жеребьевка определит, победитель какого полуфинала проведет финал на своем поле.
Грузия – Беларусь
Северная Македония – Косово
Всего в финальной стадии Евро-2020 примет участие 24 сборных. Ранее 20 команд вышли на Евро через отборочные группы, заняв первое или второе место. Оставшиеся 4 путевки достанутся участникам стыковых матчей по результатам Лиги наций. В этом турнире страны были разделены на 4 дивизиона – от A до D. Каждому дивизиону полагается по одной дополнительной путевке на Евро.
Также состоится дополнительная жеребьевка, которая определит хозяев поля среди уже вышедших команд в финальную часть турнира. Ранее Россия и Дания вышли на Евро-2020. Поскольку обе команды входят в число хозяев чемпионата Европы (Копенгаген и Санкт-Петербург) и сыграют в группе В, необходимо определить, какая из них проведет все три матча группового этапа на своем поле. Другая сборная сыграет дома два поединка группового этапа.
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