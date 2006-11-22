Жеребьевка стыковых матчей Евро-2020 начнется в 14:00

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Сегодня состоится жеребьевка участников плей-офф Лиги наций УЕФА, которые разыграют между собой 4 последние путевки в финальную стадию Евро-2020. 

Победитель каждого пути, пройдя полуфинал и финал, получит право сыграть на чемпионате Европы.

Участники стыковых матчей

Путь A 

Жеребьевка определит, где сыграют Болгария, Израиль, Венгрия и Румыния. Одна из сборных займет место в Пути С, три другие – в Пути А. Также будет определено, победитель какого полуфинала проведет финал на своем поле.

Исландия – Болгария/Израиль/Венгрия/Румыния 

Болгария/Израиль/Венгрия/Румыния – Болгария/Израиль/Венгрия/Румыния 

Путь B 

Жеребьевка определит, победитель какого полуфинала проведет финал на своем поле.

Босния и Герцеговина – Северная Ирландия

Словакия – Ирландия

Путь C

Жеребьевка определит, кто из сборных Болгарии, Израиля, Венгрии и Румынии сыграет здесь, а также победитель какого полуфинала проведет финал на своем поле.

Шотландия – Болгария/Израиль/Венгрия/Румыния

Норвегия – Сербия

Путь D

Жеребьевка определит, победитель какого полуфинала проведет финал на своем поле.

Грузия – Беларусь

Северная Македония – Косово

Всего в финальной стадии Евро-2020 примет участие 24 сборных. Ранее 20 команд вышли на Евро через отборочные группы, заняв первое или второе место. Оставшиеся 4 путевки достанутся участникам стыковых матчей по результатам Лиги наций. В этом турнире страны были разделены на 4 дивизиона – от A до D. Каждому дивизиону полагается по одной дополнительной путевке на Евро.

Также состоится дополнительная жеребьевка, которая определит хозяев поля среди уже вышедших команд в финальную часть турнира. Ранее Россия и Дания вышли на Евро-2020. Поскольку обе команды входят в число хозяев чемпионата Европы (Копенгаген и Санкт-Петербург) и сыграют в группе В, необходимо определить, какая из них проведет все три матча группового этапа на своем поле. Другая сборная сыграет дома два поединка группового этапа.

Все о группах и корзинах Евро-2020: у России – Бельгия, Дания и Уэльс или Финляндия

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