Йоахим Лев: «Не вижу причин для вызова Мюллера, Хуммельса и Боатенга. Хочу строить команду без них»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев высказался о принципах формирования состава команды.

«Сейчас я планирую строить команду без , и Джерома Боатенга.

Если перед Евро ситуация изменится, если мы потеряем большое количество игроков, то я изменю взгляд на ситуацию. Сейчас я не вижу причин [для их приглашения]».

О Марио Гетце

«Я очень рад за него. Его гол в финале чемпионата мира 2014 года, конечно же, был не только очень важным, но и задал высокую планку ожиданий.

Я поддержал его решение покинуть Бундеслигу. Сейчас он снова отлично играет, но ему нужно время. Он долго не выходил на поле», – сказал Лев.