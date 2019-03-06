Йоахим Лев: «Не вижу причин для вызова Мюллера, Хуммельса и Боатенга. Хочу строить команду без них»

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Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев высказался о принципах формирования состава команды.

«Сейчас я планирую строить команду без Томаса Мюллера, Матса Хуммельса и Джерома Боатенга.

Если перед Евро ситуация изменится, если мы потеряем большое количество игроков, то я изменю взгляд на ситуацию. Сейчас я не вижу причин [для их приглашения]».

О Марио Гетце

«Я очень рад за него. Его гол в финале чемпионата мира 2014 года, конечно же, был не только очень важным, но и задал высокую планку ожиданий.

Я поддержал его решение покинуть Бундеслигу. Сейчас он снова отлично играет, но ему нужно время. Он долго не выходил на поле», – сказал Лев.

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