Директор «Тамбова» о переезде в другой город: «Это тема для разговора, если не будет подвижек по стадиону и финансированию»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал слухи о возможном переезде клуба в другой город.

«Сейчас все мысли только о том, чтобы команда осталась в Тамбове. Да, если в январе-феврале 2021 года мы будем понимать, что по стадиону нет никаких подвижек и по финансированию ничего не будет понятно, если не будет никаких вариантов, кроме как сменить прописку, чтобы сохранить команду, то это будет тема для разговора. Но сейчас об этом неохота говорить.

Есть куча проблем с финансированием, по спортивной части нам нужно за эти пять туров набрать максимальное количество очков, чтобы вздохнуть спокойно», – сказал Худяков в эфире телеканала «Россия 24».

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