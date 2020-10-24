Дзюба забил «Краснодару» и прервал безголевую серию в 735 минут

Форвард забил в матче 14-го тура с (2:1, второй тайм).

Россиянин не забивал с 26 сентября, когда он сделал хет-трик во встрече с «Уфой» (6:0) в 9-м туре Премьер-лиги. После этого Дзюба не становился автором голов в трех играх в рамках РПЛ, в трех турах Лиги чемпионов и в трех матчах за сборную, включая один товарищеский.

Безголевая серия футболиста составила 735 минут, если учитывать только основное время таймов и исключать то, что добавляли арбитры.

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча.