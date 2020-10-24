Пеп Гвардиола: «Мы будем молиться, как и все тренеры, 13-14 игроков которых едут в сборные, что они вернутся здоровыми»

Главный тренер переживает за игроков, которые отправятся в сборные.

«Если честно, я не хочу думать об этом. После матча с «Ливерпулем», на котором все предельно сконцентрированы, я хочу отдохнуть.

Мы будем молиться, как, я думаю, и все тренеры, 13 или 14 игроков которых отправляются в сборные, чтобы все они вернулись здоровыми.

Но, в то же время, я не хочу думать об этом. Чему быть, того не миновать», – сказал Гвардиола.

Напомним, во время октябрьской паузы на матчи сборных травму получил Кевин де Брюйне, затем пропустивший несколько матчей «Манчестер Сити».