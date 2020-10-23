Клопп о матче с «Ман Сити»: «Проиграешь по-крупному, если не будешь сосредоточен на все сто»

Главный тренер вспомнил матч прошлого сезона, когда мерсисайдцы проиграли со счетом 0:4.

«Если не будешь на сто процентов сосредоточен на матче против «Сити», проиграешь по-крупному! Не уверен, что мне нужна была эта игра в качестве доказательства, но это на сто процентов так.

Мы впервые выиграли чемпионат, поэтому я понятия не имел, как подготовиться к следующему матчу, если честно.

Я не хотел переусердствовать: «Парни, забудьте о том, что произошло три дня назад. Давайте покажем [себя] всему миру против «Сити». Бла-бла-бла.

Знаю, что ребята хотели выиграть матч, но мы не были так же сосредоточены, как обычно. В тот вечер мы по-прежнему играли в хороший футбол, но, к сожалению, не смогли забить, а они забили четыре раза», – сказал Клопп.

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