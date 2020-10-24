«Ливерпуль» сыграл вничью с «Ман Сити» – 1:1. Жезус ответил на гол Салаха

В 8-м туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Ливерпулем» (1:1).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 8 ноября, 19.30, «Этихад Стэдиум»
- Голы:
- 0:1 – 13, пенальти Салах, 1:1 – 31 Габриэл Жезус.
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Манчестер Сити –
Эдерсон, Жоау Канселу, Лапорт, Рубен Диаш, Уокер, Родри, де Брюйне, Стерлинг, Гюндоган, Ферран Торрес (Бернарду Силва, 61), Габриэл Жезус.
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Ливерпуль –
Алиссон, Александер-Арнолд (Милнер, 63), Гомес, Робертсон, Матип, Салах, Вейналдум, Мане, Хендерсон, Диогу Жота, Фирмино (Шакири, 59).