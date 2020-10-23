Роналд Куман: «Барса» заслужила победу. У Месси был дискомфорт, я не сомневаюсь в нем»

Главный тренер «Барселоны» прокомментировал победу над (5:2) в 9-м туре .

«Мы заслужили победу, а еще заслужили забить больше голов в первом тайме. У нас было много моментов, плюс мы не реализовали пенальти. В итоге только 1:1. Но во втором тайме мы сохранили командный дух и забили пять мячей, а могли больше.

Это важная победа, нам были нужны три очка после последних результатов. В целом команда проявила себя хорошо. Победа заслуженная.

Со вчерашнего дня мы говорили, что Месси испытывает некоторый дискомфорт после игры с киевским «Динамо». Мы поговорили и решили, что лучше оставить его на скамейке запасных.

Не будь дискомфорта, он бы сыграл. Мы знаем, кто он, и я не сомневаюсь в нем. Я вижу, как он работает каждый день. Месси не вышел в стартовом составе, но во втором тайме он был очень важен», – сказал Куман.