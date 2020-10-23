Сульшер о матче в субботу днем: «Все против «МЮ». Дайте нам сыграть в воскресенье, ведь потом перерыв»

Главный тренер подвел итоги матча 8-го тура с «Эвертоном» (3:1).

«Все складывается против нас, даже само время начала матча назначено так, чтобы мы провалились. Мы были в Турции, провели уже много матчей в этом сезоне, вернулись в четверг утром и играли в субботу в обед. Это кошмар.

Эти парни достойны лучшего. Люк Шоу получил из-за этого травму. У него проблемы с подколенным сухожилием, из-за которых он может пропустить много времени. У Маркуса Рэшфорда тоже сложности.

Все организовано так, чтобы мы провалились. Кто за это отвечает? С нас довольно. В нынешнем сезоне, в такие времена, в разгар эпидемии, все это вытягивает физические и моральные силы. Дайте нам сыграть в воскресенье, ведь потом последует перерыв на матчи сборных! Это смешно.

Футболисты сыграли великолепно. Кавани становится лучше и лучше», – сказал Сульшер BT Sport.