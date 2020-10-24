Быстров ответил Уткину: «Человеку, которого забывают, надо что-то говорить»

Бывший игрок сборной России, эксперт ответил журналисту Василию Уткину, который назвал его амплуа в эфире «дурачком без сисек».

«Человеку, которого забывают, надо что-то говорить. Написал и написал. Что мне теперь, на каждого, кто критикует, обращать внимание? Мне абсолютно все равно.

Я Васю знаю много лет, поэтому пускай говорит. Он постоянно что-то говорит и постоянно кого-то критикует, это его смысл жизни», – заявил Быстров.

Уткин о Быстрове: «В Италии в студии всегда девушка с попой, грудью и талией. И Володька в этом амплуа»

«Шапи, это Володька». Соло Быстрова в студии после поражения «Краснодара»