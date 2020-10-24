Уткин о Быстрове: «Дурачок без сисек» – его амплуа. Это большая удача «Матча»

Журналист Василий Уткин прокомментировал манеру общения эксперта Владимира Быстрова в студии после игры с «Севильей» в Лиге чемпионов (2:3).

«Сегодня среди прочего обсуждают в ряду зашкваров экспертизу в студии «Матча». Это неверно.

Во-первых, по смыслу самого слова. Естественное поведение не может быть зашкваром. Быстров вот такой. Он такой всегда. Специально не подбираю характеристику, сами подберите, какая нравится.

А во-вторых, экспертиза в широком смысле слова – то есть обсуждение события в студии со специально приглашенными гостями – должна дарить зрителям самые разные бонусы. От помощи в разборе эпизода до высокого ощущения самого себя умнее, светлее и лучше того, кто приглашен в телевизор.

Последнее, кстати, телевизионный тренд в России долгие годы.

Но это происходит повсеместно. Например, в Италии в студии всегда среди ведущих – девушка с попой, грудью и талией. И она тоже участвует в обсуждении.

В кино и на ящике такое амплуа называется «дура с сиськами». Отлично заходит, жанровая вещь.

Вот и Володька в этом амплуа. Не нужно стесняться гендерной дисгармонии типажа и человека, такова природа терминологии – в конце концов Константин Хабенский описывает свое амплуа как «комическая старуха».

Но если все-таки коробит, назовем амплуа Быстрова в студии – «дурачок без сисек».

Это большая удача «Матча». Я сейчас вообще не шучу. Я же говорю об экспертизе, а не, скажем, о руководстве «Матча», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

«Шапи, это Володька». Соло Быстрова в студии после поражения «Краснодара»