«МЮ» обращался к представителям Почеттино, но руководство пока не хочет расставаться с Сульшером (MEN)

Тренер Маурисио Почеттино может возглавить .

По информации Manchester Evening News, «МЮ» обратился к представителям аргентинца по поводу возможной работы в клубе на фоне неудовлетворительных результатов команды .

Источник отмечает, что у Почеттино есть желание стать тренером «Ман Юнайтед» с декабря 2019 года, его позиция с тех пор не изменилась.

Подчеркивается, что руководство клуба поддерживало Сульшера до поражения «Истанбулу» в Лиге чемпионов и теперь, вероятно, будет оценивать игру команды в выездном матче с «Эвертоном» в рамках Премьер-лиги. При этом манкунианцы не хотят расставаться с норвежцем на старте сезона.

Ранее сообщалось, что «Зенит» обратился с предложением к Почеттино, который после ухода из в ноябре 2019 года находится без клуба.