Куман о 2:1 с «Динамо»: «Благодаря выдающейся игре тер Стегена мы не пропустили больше»

Главный тренер «Барселоны» подвел итоги матча с киевским (2:1) в .

«Мы хорошо начали игру и быстро вышли вперед. Затем мы забили второй гол, но потеряли контроль над игрой. Благодаря выдающейся игре тер Стегена мы не пропустили больше. Сегодня мы скверно играли без мяча.

Когда вы прессингуете, это должна делать вся команда. Иначе остаются свободные зоны. Мы прессинговали неуверенно.

В целом мы хорошо играем в защите, но сегодня у наших ворот возникала опасность. Надо обсудить и улучшить нашу игру без мяча.

Тер Стеген доказал, что является выдающимся вратарем. Он хорош на тренировках, и мы видели, что он в форме.

Мы выиграли 3 матча в ЛЧ, это радует. Но нам следует играть лучше, особенно без мяча. Сегодня можно было выступить качественнее», – сказал Куман.

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