Месси проводит 150-й матч в еврокубках. Он забил 121 гол, больше лишь у Роналду (133)

Форвард «Барселоны» Лионель Месси вышел в стартовом составе на матч Лиги чемпионов против киевского «Динамо» (1:0, перерыв).

Это 150-й выход Месси в международных матчах под эгидой УЕФА. Он стал 13-м футболистом, достигшим данной отметки, и сравнялся с экс-защитником «Ливерпуля» Джейми Каррагером.

146 матчей пришлось на Лигу чемпионов, еще 4 – на Суперкубок Европы.

На счету Месси 121 гол в таких играх. Только у Криштиану Роналду больше – 133 мяча.

Подробнее со статистикой аргентинца можно ознакомиться здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Барсы» с «Динамо».

Все голы Месси в этом сезоне забиты с пенальти. Четыре – за «Барселону», один – за Аргентину