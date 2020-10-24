Все голы Месси в этом сезоне забиты с пенальти. Четыре – за «Барселону», один – за Аргентину

обыгрывает «Динамо» Киев (1:0, первый тайм) в матче Лиги чемпионов.

На 5-й минуте гол в составе каталонцев забил форвард . Он реализовал пенальти, назначенный за фол на нем самом.

В текущем сезоне Месси забил пять голов, и каждый из них – с одиннадцатиметровой отметки. Четыре – в составе «Барселоны» («Вильярреалу», «Ференцварошу», «Ювентусу» и «Динамо»), один – за сборную Аргентины (команде Эквадора).

Подробнее со статистикой 33-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Барсы» с «Динамо».

Месси отдал 35 голевых пасов в ЛЧ. Только у Роналду больше (38) после дебюта Лионеля в турнире